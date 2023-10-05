Баку, 5 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Сабаильский районный суд Азербайджана постановил арестовать бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна. Об этом 5 октября сообщило азербайджанское агентство АРА.

Иван Шилов ИА Регнум

Меру пресечения избрали на четыре месяца. Представление в суд направила Служба государственной безопасности Азербайджана.

Гукасян был главой Нагорного Карабаха в 1997–2007 годах, Саакян возглавил непризнанную республику после него и пробыл на посту 13 лет. Накануне в Азербайджане также сообщили о задержании Арутюняна, руководившего НКР с 21 мая 2020 года до ухода в отставку 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Президент России Владимир Путин 12 сентября 2023 года отметил, что армянское руководство по факту официально признало непризнанную республику азербайджанской территорией.

Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе, которая закончилась на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. Пашинян осудил агрессию, но подчеркнул, что конфликт не затрагивает Армению.

После прекращения огня из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Пашинян 4 октября заявил, что готов уйти в отставку, если это решит проблемы безопасности, но считает, что его уход с поста премьер-министра ухудшит ситуацию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 октября обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения небылиц о якобы имевшем место российском предательстве. Она отметила, что это ЕС отговорил Ереван выполнять договорённости по Карабаху, достигнутые при помощи Москвы. Захарова назвала ЕС настоящим предателем армян.