Москва, 5 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы глава Российского государства тепло поздравил таджикистанского коллегу с днём рождения. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эмомали Рахмон

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также лидеры государств подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил личный вклад президента Таджикистана в укрепление связей между двумя странами, а также в наращивание связей в организациях ОДКБ, СНГ и ШОС.

Российский лидер добавил, что под руководством таджикистанского лидера республика уверенно движется по пути экономического и социального развития, а также занимает важную роль в делах региона и на международном уровне.

Президент пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов. Рахмону 5 октября исполнился 71 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал Таджикистан стратегическим партнёром России в Центральной Азии. Он отметил, что правительства обеих стран ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились главы государств Путин и Рахмон.

В свою очередь премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что у торгово-экономических отношений двух стран есть огромный потенциал.