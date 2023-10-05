Кремль раскрыл темы разговора Путина с Рахмоном
Кремль: Путин тепло поздравил по телефону с днём рождения Рахмона
Москва, 5 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы глава Российского государства тепло поздравил таджикистанского коллегу с днём рождения. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Кремля.
«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также лидеры государств подтвердили настрой на дальнейшее активное развитие взаимовыгодного сотрудничества.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму. В ней российский лидер отметил личный вклад президента Таджикистана в укрепление связей между двумя странами, а также в наращивание связей в организациях ОДКБ, СНГ и ШОС.
Российский лидер добавил, что под руководством таджикистанского лидера республика уверенно движется по пути экономического и социального развития, а также занимает важную роль в делах региона и на международном уровне.
Президент пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов. Рахмону 5 октября исполнился 71 год.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал Таджикистан стратегическим партнёром России в Центральной Азии. Он отметил, что правительства обеих стран ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились главы государств Путин и Рахмон.
В свою очередь премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что у торгово-экономических отношений двух стран есть огромный потенциал.