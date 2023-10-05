Москва, 5 октября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл позитивным наличие большого числа женщин-добровольцев в российской армии.

Пресс-служба Минобороны/РИА Новости

«Много женщин в медицинских службах. В целом это очень позитивно», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, почему президент Владимир Путин общается преимущественно с военными мужского пола.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск заявил 5 октября, что большое число женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин. Во время посещения полигонов Южного-военного округа он встретил женщин-добровольцев, которые сами прошли подготовку и имеют боевой опыт. Это врачи и медработники из разных регионов России.

Глава Минобороны во время проверки полигона поблагодарил женщин-военных за подготовку контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях.