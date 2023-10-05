Москва, 5 октября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. На фоне глобального потепления, идущего в России быстрее, чем в остальном мире, сезоны сдвинулись, однако россиянам ещё понадобится шуба в январе. Об этом 5 октября заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как рассказал в интервью «Известиям» синоптик, нынешний август стал самым тёплым в России, а лето — одним из трёх наиболее тёплых за всё время метеонаблюдений с 1891 года.

«Ещё теплее было только летом 2021 и 2016 годов. На Северном полушарии Земли и август, и лето стали рекордно жаркими. И это не только наши выводы, это выводы и Всемирной метеорологической организации», — отметил он.

Глава Росгидромета уточнил, что в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на всей остальной планете, однако, несмотря на это, россиянам ещё понадобится тёплая одежда.

«Если шуба нужна для тепла, то надо. Морозы будут обязательно. И на наш с вами век надо ещё, наверное, не одну шубу купить. Даже при таком потеплении в Москве на несколько дней января и февраля температура опускается ниже –25 градусов. И пока так и будет», — пояснил Шумаков.

Синоптик рассказал, что в число последствий потепления входят такие опасные природных явления, как сильные осадки, ураганные ветры, засухи и т.п. По мнению Шумакова, их число в ближайшие десять лет будет нарастать, хотя этот процесс очень сложно спрогнозировать. Например, за весь 2020 год таких явлений в России зафиксировали около тысячи, а за восемь месяцев этого года уже 906.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в период с 7 по 9 октября в Москве и Подмосковье ожидаются повсеместные заморозки до минус 1–2 градусов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков 2 октября заявил, что отопление в столице начнут включать с 3 октября. Он уточнил, что вначале отопление включат в социальных учреждениях, параллельно тепло станет поступать в жилые дома и офисы, а после этого — на торговые и промышленные предприятия.