Екатеринбург, 5 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге молодой человек разбил стекло автомобиля BMW X3 игрока баскетбольного клуба «Уралмаш» Кирилла Писклова, который спортсмен получил в подарок от президента России Владимира Путина, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в ночь на 4 октября на улице Азина. Злоумышленник в чёрном спортивном костюме разбил камнем заднее стекло и вытащил из машины колонку. Перед тем как залезть внутрь салона, мужчина надел перчатки.

Писклов уже написал заявление в полицию. При этом заявил, что не держит зла на злоумышленника, а, наоборот, хочет пригласить его на следующую игру своей команды БК «Уралмаш».

«Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли «Зенит». Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло всё именно этой ночью. Видимо, кого-то наша игра расстроила», — отметил Писклов.

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Автомобиль BMW X3 баскетболист получил за серебро Олимпиады в Токио. Спортсмен много раз говорил в интервью, что этот автомобиль в городе хорошо знают, потому что на нём красуется надпись Olympic Silver Tokyo 2020.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля у голкипера петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль. Он оставил свой трёхлетний Hyundai Tucson стоимостью около трёх миллионов рублей на парковке на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге.

После угона автомашину несколько раз фиксировали на улицах города камеры видеонаблюдения. Полиция возбудила уголовное дело и начала поиски угонщика.