Москва, 5 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что помощь Киеву стала для Запада дешёвым способом сдерживать Россию. Он заявил об этом 5 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешёвых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что, по его мнению, жители Украины скоро станут слышать подобные заявления «в ином свете для себя», и они перестанут им нравиться.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Оллонгрен на Варшавском форуме по безопасности назвала помощь западных стран Киеву очень дешевым способом убедиться в том, что Россия не представляет угрозы для НАТО. При этом она усомнилась в том, что Запад будет в течение долгого времени оказывать помощь киевским властям, так как США из-за внутренних проблем могут перестать помогать Украине.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный ранее Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней — до 17 ноября. В этом документе не предусмотрено продолжением помощи Украине.

В сентябре секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил западные страны в ведении гибридной войны против Москвы. Он отметил, что этим Запад намерен снизить влияние России на глобальную политику.