Москва, 5 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Вопрос перемещения кораблей, в том числе из Севастополя в Новороссийск, — прерогатива Минобороны, сообщил 5 октября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Павлишак/ТАСС

Отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить сообщение о том, что большую часть кораблей Черноморского флота перевели из Севастополя в Новороссийск, пресс-секретарь президента ответил, что прокомментировать эту информацию не может.

«Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, — это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны», — сказал Песков.

Украинские СМИ 4 октября распространили информацию о том, что Россия якобы перебросила часть Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Упоминались три подводные лодки, два фрегата, сторожевой корабль, пять больших десантных кораблей и основная часть малых ракетных кораблей.

Также сообщалось, что один большой десантный корабль, а также два малых ракетных и два новых тральщика перешли в Феодосию. Передислокация якобы произошла 1–2 октября.

В Минобороны не комментировали эту информацию.