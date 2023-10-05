Москва, 5 октября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, когда Россия отменит запрет на экспорт топлива.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что запрет на экспорт дизеля и бензина будет действовать до тех пор, пока это необходимо. Он добавил, что, как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры.

Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее распоряжение 21 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пояснялось, что решение принято в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. О сроке окончания действия этих мер не сообщали.

Позже в Минэнерго пояснили, что запрет на экспорт топлива ввели бессрочно. Первый заместитель главы ведомства Павел Сорокин заявил, что это зависит от насыщения рынка и результатов применения этого инструмента.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что правительство своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, но теперь в целом договорилось с производителями о дальнейших действиях.

Замглавы топливной компании ГЭЙНФУЛ Анастасия Бунина, комментируя ИА Регнум ситуацию, заявила, что решение правительства точно позволит насытить внутренний рынок страны нефтепродуктами.