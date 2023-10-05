«Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России
Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России за 2022 год
Москва, 5 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Транснациональная энергетическая компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год, составленный журналом Forbes.
По итогам 2022 года «Газпром» заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли. Второе место в списке занял «Ямал СПГ» с чистой прибылью в 840,2 млрд рублей. На третьей строчке рейтинга разместилась «Роснефть» с 813 млрд рублей.
Также, по данным журнала, в области металлургии самую высокую позицию занял «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), заняв 6-е место в списке. В сфере финансов в десятку крупнейших компаний России вошёл Сбербанк (270,5 млрд рублей).
Помимо этого, в рейтинг топ-10 российских компаний вошли «Лукойл» (790,1 млрд рублей), «Новатэк» (640,4 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей) и «Фосарго» (184,7 млрд рублей).
Как сообщало 2 октября ИА Регнум, французская компания «Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes. Согласно рейтингу, выручка компании по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла японская JT Group (432,6 млрд рублей), а третье — американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей).
Президент России Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика России завершила восстановление после введения антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.