Москва, 5 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Транснациональная энергетическая компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год, составленный журналом Forbes.

Александр Гальперин/РИА Новости

По итогам 2022 года «Газпром» заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли. Второе место в списке занял «Ямал СПГ» с чистой прибылью в 840,2 млрд рублей. На третьей строчке рейтинга разместилась «Роснефть» с 813 млрд рублей.

Также, по данным журнала, в области металлургии самую высокую позицию занял «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), заняв 6-е место в списке. В сфере финансов в десятку крупнейших компаний России вошёл Сбербанк (270,5 млрд рублей).

Помимо этого, в рейтинг топ-10 российских компаний вошли «Лукойл» (790,1 млрд рублей), «Новатэк» (640,4 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей) и «Фосарго» (184,7 млрд рублей).

Как сообщало 2 октября ИА Регнум, французская компания «Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes. Согласно рейтингу, выручка компании по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла японская JT Group (432,6 млрд рублей), а третье — американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей).

Президент России Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика России завершила восстановление после введения антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.