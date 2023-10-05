Ростов-на-Дону, 5 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Итальянский концерн Davide Campari-Milano — производитель алкогольных и безалкогольных напитков — подал в Арбитражный суд Ростовской области иск к ростовской компании «Мастер-трейд».

Pius Koller/Global Look Press

Итальянцы потребовали запретить ввоз и реализацию продукции под брендом Aperol и Aperol spritz в России.

Также итальянский концерн потребовал обязать «Мастер-трейд» вернуть выпущенные в гражданский оборот товары, маркированные товарными знаками Aperol и Aperol spritz. Об этом говорится в определении суда.

Претензии к ростовскому дистрибьютору возникли из-за того, что в перечне его брендов, которые доступны к параллельному импорту, нет Aperol.

Заседание по делу состоится 30 октября.

Davide Campari-Milano 24 марта 2022 года объявил, что сократит до минимума бизнес в России, но полностью от продаж не откажется. Это решение итальянская компания приняла на фоне проведения ВС РФ спецоперации на Украине.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, с начала этого года 16 новых иностранных компаний начали работать на российском рынке. Этот показатель рекордный за последние четыре года.

Президент Владимир Путин, выступая в середине июня на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что из России иностранных производителей никто не гонит. Доходы с уходом компаний из России теряют сами компании, бизнес в РФ продолжает развиваться, рынок не пустует.