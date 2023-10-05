Красногорск, 5 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Житель Подмосковья получил удар током от трубы водопроводного стояка в собственной квартире и погиб. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал «112».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Тело 29-летнего Алексея Мечетина нашёл его родственник.

«Внешних признаков насильственной смерти не было, но выяснилось, что причиной гибели мужчины стал удар током», — говорится в сообщении.

По информации источника, металлические трубы были долгое время были под напряжением, и трагедия могла случиться раньше. Следователи и электрики выясняют, как это произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа подросток 2009 года рождения взобрался на находившийся на рельсах вагон-цистерну и дотронулся до контактного провода. В результате он получил смертельный удар током.

В Кемеровской области 14 июля от удара током погибла восьмилетняя девочка. Ребёнок случайно коснулся металлической трубы, в которой проходил находившийся под напряжением кабель.