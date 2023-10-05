Москва, 5 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Большое число женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин, заявил 5 октября министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кадр из видео Сергей Шойгу

«Для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин», — отметил Шойгу.

Женщины сказали Шойгу, что они уже давно находятся на полигоне и готовы к выполнению боевых задач.

Министр обороны проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах Южного военного округа. Там он встретил женщин-добровольцев, которые сами прошли подготовку и имеют боевой опыт. По его словам, это врачи и медработники из Тулы, Ялты, Краснодарского края, Сибири и других российских регионов.

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Глава Минобороны 5 октября рассказал, что российские войска за месяц набрали 38 тысяч добровольцев. Он отметил, что люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач.

Шойгу также во время проверки полигона поблагодарил женщин-военных за проводимую ими подготовку контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях.