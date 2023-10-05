Москва, 5 октября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Художника по костюмам фильма «Непосредственно Каха!» и других известных картин Бориса Куколкина ограбили в Москве. Молодой человек положил телефон на бордюр и отошёл от него на несколько метров, а когда вернулся, телефон пропал. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 2 октября в полицию обратился 31-летний Борис Куколкин, он рассказал оперативникам, что лишился своего телефона во время катания на велосипеде во дворе дома в Подсосенском переулке. Мужчина решил заснять на свой телефон видео, как он катается на своём велосипеде. Борис включил камеру и прислонил гаджет к бордюру. А сам отошёл от него на несколько метров и сел на велосипед.

«Примерно через 15 минут заявитель решил проверить ведётся ли запись на мобильном телефоне, вернулся к месту, где оставил свой Apple модели IPhone 13 mini. Но не нашёл его на прежнем месте. По словам заявителя, он даже не заметил, как кто-то забрал его телефон. На устройстве были установлены банковские приложения банков, материальный ущерб — 54 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению Бориса проводится проверка.

Куколкин Борис Леонидович родился 12 августа 1992 года. Он был художником по костюмам таких картин, как «Непосредственно Каха!», «Китобой» режиссёра Филиппа Юрьева, короткометражки Biting Elbows: Boy is Dead режиссёра Ильи Найшуллера, «Маруся» режиссёра Светланы Устиновой и многих других.