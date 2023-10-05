Москва, 5 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удар по укреплениям и опорным пунктам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на купянском направлении. Кадры работы ТОС-1А Западного военного округа показало Минобороны России.

Кадр из видео

На видео боевые машины выдвигаются с замаскированных позиций на огневые точки. Затем наводчик корректирует положение пусковой установки и открывает огонь. После этого беспилотник контролирует поражение целей.

На купянском направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» помогают пехоте наносить удары по ВСУ, уничтожая блиндажи, опорные пункты и позиции с техникой и личным составом украинской армии. Также эту огнемётную систему используют для огневой поддержки пехоты и танков.

Как рассказал командир «Солнцепёка» с позывным Чёрный, они работают и днём, и ночью, поддерживают пехоту, наступление.

«Бывает, даже и в оборону. Сегодня работали по лесополосе — там было скопление живой силы, «опорники». Поразили. Даже два выезда было», ― уточнил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября украинские войска на донецком направлении попали под огонь тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». Удары российские военные нанесли по живой силе ВСУ в трёх населённых пунктах ― Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке.

Российские бойцы 19 сентября с помощью ТОС «Солнцепёк» уничтожили отряды диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр. Украинские военные пытались закрепиться на островах на Днепре, чтобы потом перебраться на левый берег, но их манёвры заметили с российской стороны и пресекли.

Третьего октября Вооружённые силы России поразили цеха ремонта и восстановления украинской бронетанковой техники на территории бронетанкового завода в Харькове.