Москва, 5 октября, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отказались комментировать сообщения о якобы уходе из России. Об этом они заявили 4 октября «Известиям».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ранее в среду дилеры обеих компаний заявили, что данные о планах Hyundai и Kia покинуть российский рынок неверны. Дилеры рассказали, что их работа продолжается в прежнем режиме. Это касается и обслуживания авто, и выполнения гарантийных обязательств.

О прекращении деятельности компаний Kia и Hyundai в России до конца года ранее сообщали Telegram-каналы. Отмечалось, что якобы распродаются остатки товаров, а ассортимент меняется на китайские марки.

По оценке «Авто. ру», потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд.