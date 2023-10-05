Магас, 5 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Ингушетия делает серьезную ставку на реализацию инвестиционных проектов. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Как передает пресс-служба правительства Ингушетии, на встрече обсуждались вопросы реализации крупных инвестпроектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Пресс-служба правительства Ингушетии Встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком

Инвесторы являются эффективной частью экономики Ингушетии, отметил Махмуд-Али Калиматов. «На сегодняшний день мы делаем серьезную ставку на них, — заявил глава республики. — Задача всех органов власти — создавать для них необходимые условия и оказывать им всемерную поддержку и помощь». «Люди вкладывают инвестиции в сельскохозяйственную, промышленную отрасли, которые у нас пошли в активный рост, и этой динамике в немалой степени способствуют инвестпроекты», — подчеркнул Калиматов. Он напомнил о еще одном положительном эффекте реализации новых проектов — создание в республике новых рабочих мест.

Калиматов рассказал Новаку о строительстве агрокомбината «Сунжа» и мукомольного завода, возведении предприятий текстильной промышленности. На встрече обсуждался алюминиевый кластер Ингушетии, в котором задействованы сразу 11 компаний из четырех российских регионов.

Отметив достижения ингушских властей, Александр Новак распорядился об оказании помощи республике по ряду важных вопросов. В частности, вице-премьер поручил Минстрою проработать вопрос финансирования мероприятий для устранения проблемы с водой в Малгобекском районе, а Минэкономразвития оценить вероятные сроки и условия реализации новых инвестпроектов на территории республики. Также Минсельхозу совместно с Россельхозбанком и Сбербанком поручено проработать условия предоставления льготных кредитов в рамках проекта строительства комплекса по птицеводству «Южный».

В будущем году в Ингушетии планируется запустить пять инвестпроектов. Это предприятия в сфере промышленности и сельского хозяйства — по производству газобетонных блоков, переработке всех зерновых культур, выращиванию и переработке грецкого ореха. Благодаря реализации проекта «Русские ярмарки» в республике должна появиться круглогодичная сельскохозяйственная и промышленная ярмарка. Помимо стандартной торговой составляющей, ярмарка будет дополнена местами для активного отдыха и возможностями проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий.