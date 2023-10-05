Киев, 5 октября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Диалог Киева с Европейским союзом по вопросам финансовой поддержки и санкциям всегда был сложным. Об этом 5 октября заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чиновница рассказала, что киевские власти ведут постоянный диалог с ЕС по разным вопросам, включая военную поддержку, санкции или программу реформ.

«Этот диалог всегда сложный, когда речь идет о решениях по финансовой поддержке или санкциям», — сказала вице-премьер.

По её словам, любой возникающий двусторонний вопрос не изменит приверженность Украины ЕС, и Киев делает всё возможное во избежание напряжённости в этом отношении, а также сделал «шаг к деполитизации зернового вопроса».

Стефанишина добавила, что Киев выполнил все запрошенные Брюсселем реформы в отношении политических критериев, а потому при положительной оценке этого Еврокомиссией надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября издание Politico написало, что ЕС в скором времени начнёт официальные переговоры с Украиной по поводу вступления страны в сообщество. По данным издания, в случае удачного проведения переговоров о готовности принять Киев в ЕС об этом может быть объявлено до конца 2023 года.

Глава Европейского совета Шарль Мишель 4 октября назвал в беседе с немецким журналом Der Spiegel дату возможного вступления Украины в ЕС. По его оценке, Киев может войти в организацию в 2030 году при выполнении всех необходимых для этого условий.

Позднее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «приятной для Киева» новостью такие заявления главы Евросовета. Зампред Совбеза иронично заявил, что это свидетельствует о том, что Брюссель верит, что киевский режим сможет просуществовать до 2030 года.