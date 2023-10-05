Москва, 5 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут для отопительного сезона, сообщили в Кремле.

ER2-1236

«Правительству <…> рассмотреть вопросы о компенсации понесенных субъектами Российской Федерации расходов, которые связаны с ростом цен на мазут», — говорится в перечне поручений по итогам совещания, состоявшегося 16 августа 2023 года.

Глава государства также поручил обеспечить за счёт средств федерального бюджета софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 годов.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о начале отопительного сезона в Москве. С 3 октября в городе начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Он отметил, что первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники.