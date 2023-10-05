Минск, 5 октября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Белоруссия приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев. Соответствующий закон подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон приостанавливает действие соглашения между Минском и Киевом от 19 марта 2003 года о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.

Указ Лукашенко подписал 2 октября.

19 сентября закон приняла палата представителей Белоруссии и одобрил Совет Республики. Как сообщили в нижней палате белорусского парламента, законопроект внесло на рассмотрение в парламент правительство Белоруссии по согласованию с Лукашенко.

Этот закон Минск принял в качестве ответной меры на недружественные действия Киева. Это было сделано для защиты национальных интересов Белоруссии, отметили в парламенте. Он позволит освободить страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления.

Соглашение, приостановленное Минском 2 октября, действовало с 2005 года и распространялось на граждан Белоруссии и Украины, постоянно проживающих на территории соседней страны и добровольно переселяющихся обратно в страну своего гражданства.

Также оно распространялось на граждан Белоруссии или людей без гражданства, постоянно проживающих на территории республики и имеющих основания для приобретения гражданства Украины. И наоборот — на граждан Украины с основаниями для получения белорусского гражданства.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии от 30 сентября, с начала 2023 года в республики прибыли 45 087 граждан Украины. Большинство — транзитом через Польшу (32 924 человека).

Лукашенко в середине августа заявил, что продолжение Киевом боевых действий плохо для него закончится: Украина потеряет в итоге все свои территории.