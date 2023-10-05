ДНР, 5 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Артиллерия группировки российских войск «Юг» уничтожила на артёмовском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А6 Paladin украинской армии. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Река/ТАСС

«Артиллеристы «Южной» группировки выявили огневую позицию артиллерии ВСУ у населённого пункта Звановка и точным ударом уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109А6 Paladin», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате точного попадания у САУ сдетонировал боекомплект. На снятых с беспилотника кадрах видно, как М109А6 взорвалась.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября член Совфеда от Запорожской области, глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российский расчёт гаубицы «Мста-Б» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в районе Пятихаток. Он уточнил, что последующая воздушная разведка подтвердила точность попадания.

Ранее в этот же день командир артиллерийского расчёта орудия Д-20 бригады береговой обороны российской группировки войск «Днепр» с позывным Режиссёр рассказал об уничтожении опорного пункта украинских войск и склада боеприпасов на херсонских островах. По словам военного, артиллерия также уничтожает лодки ВСУ, на которых украинцы пытаются высадиться на левый берег Днепра.