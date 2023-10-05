Москва, 5 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Фотоэкспозиция, посвященная высокотехнологичным предприятиям города, открылась на Арбате в рамках месяца московской промышленности. Познакомиться со снимками гости и жители столицы смогут до 31 октября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На Арбате открыта фотовыставка о столичной промышленности

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активностях, которые пройдут в городе в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«Сегодня столичные высокотехнологичные фабрики и заводы занимают треть от всех работающих на территории города промышленных предприятий. На них внедрены современные технологии: от роботов до искусственного интеллекта, которые позволяют выпускать инновационную продукцию и товары ежедневного пользования», — пояснил Овчинский. «Наш фотопроект позволит изнутри показать работу таких предприятий. В нём приняли участие 26 компаний, среди которых производители печатных плат, микросхем, лазерного оборудования, вычислительной техники, медицинских и других изделий», — добавил он.

Через фотоснимки жители и гости столицы узнают, как изготавливаются электронные модули для вычислительной техники в стенах НИЦЭВТ, как выглядит произведенный в АО ГНЦ «Центр Келдыша» высокооборотный турбокомпрессор-генератор для системы преобразования тепловой энергии в электрическую, а также где проводят полномасштабные испытания по наземной отработке составляющих космических аппаратов.

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводятся в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время было организовано 30 таких экспозиций.