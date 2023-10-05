Тайбэй, 5 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. На Тайване отменили порядка 224 рейсов из-за тайфуна «Коину», сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

NASA Earth/Global Look Press Тайфун «Коину»

По данным штаба, из-за тайфуна отменили 182 рейса внутри Тайваня и 42 рейса в города материкового Китая и в зарубежные страны. Также отменили 136 рейсов паромного сообщения по 15 направлениям.

Тайфун «Коину» 3 октября направился к южному побережью Тайваня, принеся с собой сильные дожди и ветер. В результате пришлось приостановить работу школ. На метеорологической станции на острове Ланьюй зафиксировали порывы ветра до 95,2 м/с. Это максимальный показатель за последние 126 лет. В результате «Коину» пострадали 190 жителей, из опасных районов спасатели эвакуировали около трёх тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре из-за тайфуна «Хайкуй» на Тайване пострадали 78 человек. За медицинской помощью обратились 43 жителя. На юге острова спасатели эвакуировали 7,1 тыс. жителей. На острове оперативно открыли 95 временных убежищ.