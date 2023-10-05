Братислава, 5 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала предоставление нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил портал Dennik N.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi Президент Словакии Зузана Чапутова

Такое решение она приняла сразу же после парламентских выборов, на которых победила оппозиционная социал-демократическая партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

По данным издания, министерство обороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, утверждённого прежним правительством во главе с Людовитом Одором. Помощь Украине могли передать до начала работы нового парламента, но глава государства Чапутова выступила против такого плана.

Президент заявила о необходимости уважать результаты демократических выборов и дождаться формирования новой коалиции. По её мнению, игнорировать позицию победившей на выборах партии, которая обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона», было бы плохим прецедентом в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, на внеочередных выборах в парламент — Национальный совет Словакии, которые прошли 30 сентября, с результатом в 23% голосов победила пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»). Её лидер Роберт Фицо трижды был премьер-министром. Он известен критикой вооружения Украины и антироссийских санкций. Партия Фицо получает 42 места в парламенте при 76, необходимых для формирования правительства.

Фицо выступил за урегулирование украинского конфликта путём переговоров. На пресс-конференции в Братиславе 1 октября Лидер оппозиционной социал-демократической партии назвал огромной трагедией для всех происходящее на Украине. Он заявил, что если партия Smer будет формировать правительство, то приложит все усилия для запуска переговорного процесса, в том числе на площадке ЕС.

Политик добавил, что его мнение относительно снабжения киевского оружия осталось прежним. Его партия выступает за предоставление Украине только гуманитарной помощи.

Фицо также добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленскийначинает надоедать миру. По его словам, уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив.