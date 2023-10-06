Москва, 6 октября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Уже четвёртый раз организаторы конкурса помогут выявить самые интересные и эффективные идеи для того, чтобы помочь людям старшего поколения жить интересно и после завершения трудовой деятельности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Приём заявок на отбор продлится до 1 ноября 2023 года на платформе «Смартека». Предложить свои идеи можно по многим направлениям, среди них — здоровый образ жизни, активная жизнь (культура, туризм, волонтёрство), образование и занятость, медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика. В этом году введена специальная номинация — практики для мужчин 60+.

Отбор инициирован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ для развития национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Конкурсные мероприятия призваны не только развивать и распространять в регионах направления Концепции политики активного долголетия, но и создавать условия для повышения качества жизни старшего поколения.

«В прошлом году свыше 3,5 млн граждан старшего возраста приняли участие в мероприятиях программы «Активное долголетие»: от спорта и танцев до компьютерной и финансовой грамотности. Ежегодно новые возможности для реализации талантов людей старшего возраста появляются благодаря тиражированию лучших практик регионов. Конкурс традиционно является эффективным инструментом выявления и распространения таких практик», — отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Mos.ru Проект «Московское долголетие»

Благодаря отбору лучших практик в России сформировалась база проектов, которые востребованы у регионов. Число заявок растёт с каждым годом. Осенью 2022 года на конкурс поступило 923 заявки (в 1,5 раза больше, чем годом ранее), эксперты выбрали для тиражирования 113 практик, в том числе 15 победителей. В этом году для конкурсного отбора учреждён специальный призовой фонд: победители смогут получить не только экспертную поддержку и доступ к распространению, но и денежные призы на развитие своих проектов.

«Мы видим, как с каждым годом вместе с ростом числа участников отбора растёт и уровень самих практик. И в новом сезоне решили сделать призовой фонд в 5 миллионов рублей, который будет распределен между победителями для развития их практик. Безусловно, останется в новом сезоне акселерационная программа для участников и специальная бесплатная образовательная программа для победителей», — рассказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и др.), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения, а также физические лица — граждане РФ.

«Общество стареет, сталкиваясь с серьёзными вызовами экономики и социальных систем, но при этом открывая новые возможности для развития. Мы видим, насколько меняется в связи с этим наш мир. Создание реальных условий для активного долголетия в России возможно только при осознании ценности пожилых людей для общества. Мы и наши дети не должны бояться стареть в своей стране, поэтому необходимо создавать в российском обществе «культуру старости» и делать достойной жизнь для людей всех возрастов», — обратила внимание гендиректор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.

Одним из победителей прошлого сезона стали Практики сотворчества для старшего поколения Ресурсного центра развития социальных коммуникаций в Москве. Проект помогает не просто раскрыть творческий потенциал старшего поколения, но и найти единомышленников. Разновозрастные группы представлены в нескольких направлениях, но в 2022 году наибольшую популярность получили два из них — «Мастерская художников» и «Мастерская дизайнеров». Более 70 человек работали в коллаборации с пятью известными современными художниками. Результатом стали более 80 работ, которые были представлены в Центре Гиляровского.

Mos.ru «Мастерская художников»

«Старшее поколение — это огромный ресурс, это люди, которые обладают уникальными знаниями, жизненным опытом и широкими взглядами. Их включение в социокультурную жизнь города даёт столице импульс к развитию», — подчеркнула заместитель директора Ресурсного центра развития социальных коммуникаций Алла Семенышева.

После получения новых навыков люди пожилого возраста могут стать наставниками для своих ровесников или «серебряными» волонтёрами. Проект «Нефтеюганский экспресс добра», реализуемый более трёх лет в Нефтеюганске (ХМАО — Югра), даёт старшему поколению возможность обрести новые перспективы в жизни и осознать свою важную роль в социуме.

Чтобы привлечь внимание людей 55+ к волонтерской работе и сплотить их, был создан лидерский клуб «серебряных» волонтеров «Белая сирень».

«Наши волонтёры становятся наставниками для людей молодого возраста с инвалидностью, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такое взаимодействие позволяет использовать жизненный опыт и мудрость старших, восстанавливает утраченные связи между поколениями, а тем, у кого есть проблемы, помогает адаптироваться в обществе», — отметила заместитель директора Нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания населения Валентина Ремезова.

Повысить физическую активность помогает проект «Новоуральское долголетие», реализуемый в Свердловской области. Пожилые люди занимаются разными видами физической культуры — от бильярда до лыжных прогулок.

«Каждый участник чувствует заботу окружающих, появляется ощущение нужности и значимости в жизни, в коллективе, в городе» — говорит замдиректора спортивного клуба «Кедр» Новоуральского городского округа Алина Болотова.

Сайт «Новоуральского долголетия» «Новоуральское долголетие»

«Новоуральское долголетие» уже приобрело общегородской статус. Теперь кроме спортивно-оздоровительного направления программа включает работу с учреждениями образования, культуры и искусства, социальной политики.

То, что в любом возрасте можно жить насыщенно и интересно, с 11 по 13 октября наглядно продемонстрирует XVI международный форум «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге. В КВЦ «Экспофорум» соберутся не только люди старшего возраста, но и те, кто старается для них: социальные работники, волонтёры и другие специалисты.

На выставке «Уход и реабилитация. Доступная среда» компании представят специализированное оборудование, оснащение для удобства и безопасности людей среднего и старшего возраста, услуги в сфере социальной, медицинской помощи и поддержки. Также посетителям представят различные досуговые занятия, разнообразные виды спорта и отдыха — всё для активной социальной жизни людей старшего поколения.

Специально для представителей регионов страны будет организована дискуссия «Гармония активного долголетия: новые региональные подходы в работе с гражданами старшего поколения». Участники обменяются опытом по внедрению успешных практик в работе с людьми старшего возраста, обсудят развитие программ «добрососедства», социокультурной среды для пожилых людей, внедрение цифровизации в социальной сфере и многое другое.

А 13 октября 2023 года состоится конференция добровольцев и неравнодушных людей «Помогать — легко». Говорить будут как об ориентации старшеклассников на освоение профессии социального работника в учебных заведениях Санкт-Петербурга, так и о проектах добровольческих объединений города. Также запланированы мастер-классы, тренинги и другие активности, направленные на развитие личных качеств и «гибких навыков» молодёжи.

Ярким акцентом форума станет фестиваль «Активное долголетие» с насыщенной конкурсной, познавательной, культурной и спортивной программами. Особой зрелищностью и эмоциональностью отличается конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!», а городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» с вопросами по теме «Вокруг света» соберёт тех, кто готов блеснуть знаниями.

Также в программе запланировано множество других мероприятий. Это и фестиваль по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация», и открытые мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, компьютерной грамотности и работе со смартфоном. Кроме того, участники смогут проявить себя в спортивной программе. Впервые в рамках форума можно будет попробовать свои силы в гольфе.

Как сообщало ИА Регнум, инициатива национального проекта «Демография» по отбору лучших практик активного долголетия помогает старшему поколению строить жизнь после завершения трудовой деятельности и найти самые интересные и эффективные практики. А реализаторам — быстрее тиражировать лучшие из них в разных регионах.