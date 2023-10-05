Вашингтон, 5 октября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Политический раскол в Соединённых Штатах — это не спецоперация президента России Владимира Путина, о которой заявляла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, а показатель успеха подхода Москвы к внешней политике. Об этом 4 октября заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Если вы услышите, что кто-то винит Путина [за политический раскол в США. — Прим. ред.], то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего», — сказал он.

Экс-разведчик отметил, что в этом случае США оказались жертвой рационального подхода, избранного Россией для разрешения проблем на международном уровне.

Риттер добавил, что российская модель внешней политики существенным образом отлична от американской, в которой слепо продавливается собственная линия и игнорируются интересы народа.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Клинтон назвала рост влияния Москвы в мире заслугой Путина. Она также выступила с утверждением, что президент России якобы проводит различные операции по оказанию влияния, приводящие к «подрыву демократических устоев» и склонению ряда политических лидеров на свою сторону. По слова Клинтон, Путин «пребывает в восторге» от турбулентности в американском Конгрессе, так как она может обернуться прекращением помощи Киеву.

Ранее в этот же день политолог и сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин назвал отставку спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, который выступал за сокращение или прекращение оказания Украине финансовой помощи, признаком печального состояния США и кризиса в Республиканской партии. Эксперт отметил, что американский истеблишмент считает Украину долгоиграющим проектом, а потому не прекратит оказывать поддерживать Киев.