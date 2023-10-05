Красноярск, 5 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на предприятии. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Официальный канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На открытой площадке на территории предприятия в Емельяновском районе загорелись паллеты. Пожар распространился на площади 2 тыс. кв. м. Также огонь охватил 200 кв. м производственного здания.

К тушению пожара привлекли 50 человек и 17 единиц спецтехники. В 02:07 по местному времени (22:07 мск 4 октября) пожарным удалось локализовать возгорание.

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«В 12:23 по местному времени пожар ликвидирован», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября на Красноярском алюминиевом заводе вспыхнул пожар. По данным МЧС, произошло возгорание электрического трансформатора.

Позднее в этот же день пожар на предприятии в Красноярске ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пятого октября произошёл пожар в цехе по переработке пиломатериалов в городе Магнитогорске Челябинской области. Работы по ликвидации пожара осложняла высокая пожарная нагрузка, однако сотрудники МЧС справились. В результате возгорания никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.