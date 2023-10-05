Москва, 5 октября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В российских силовых структурах заинтересовались унифицированной дымовой ручной гранатой РДГ-У, которая в сентябре поступила на снабжение в Вооружённые силы России. Как сообщил 5 октября источник «РИА Новости», новую разработку протестируют сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и бойцы Росгвардии.

Константин Морозов/РИА Новости

«Указанные структуры планируют провести её опытную эксплуатацию в своих подразделениях», — отметил собеседник агентства.

Сроки проведения опытной эксплуатации гранаты в подразделениях силовых ведомств пока не раскрываются.

Как сообщало ИА Регнум, о завершении испытаний специальных гранат, способных защитить людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, госкорпорация «Ростех» сообщила в феврале.

Седьмого сентября стало известно о том, что российские войска приняли на снабжение новейшие унифицированные дымовые гранаты РДГ-У.

Ручная дымовая граната универсальная РДГ-У разработана специалистами ЦНИИТОЧМАШ, входящего в концерн «Калашников». Она способна в момент срабатывания за считаные секунды создать непроницаемую завесу для тепловизионных приборов, которая будет подпитываться длительное время. Тем самым обеспечивается маскировка техники и личного состава в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия противника.