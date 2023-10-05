Магнитогорск, Челябинская область, 5 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В городе Магнитогорске Челябинской области произошёл пожар в цехе по переработке пиломатериалов. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

МЧС Челябинской области

«Огнеборцы Магнитогорска тушили возгорание в цехе по переработке пиломатериалов. Было сформировано четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по ликвидации пожара осложняла высокая пожарная нагрузка, однако сотрудники МЧС справились. В результате возгорания никто не пострадал, специалисты отделения дознания выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября на Красноярском алюминиевом заводе вспыхнул пожар. По данным МЧС, произошло возгорание электрического трансформатора.

Позднее в этот же день пожар на предприятии в Красноярске ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.