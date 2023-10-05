Берлин, 5 октября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии начал передавать Киеву новую партию разведывательных систем SurveilSpire. Об этом 5 октября сообщило украинское агентство УНН.

Кадр из видео Разведывательная система SurveilSpire

«Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма этого заказа исчисляется в двузначном диапазоне миллионов евро. В эти системы входят беспроводные каналы связи (4G и Starlink), предназначенные для передачи видео на мобильный командный пункт.

«Rheinmetall сотрудничает в работе над проектом с эстонской компанией DefSecIntel», — рассказали в концерне.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны альянса должны увеличить производство оружия, если планируют дальше поставлять его Украине. По его словам, из-за поставок Киеву «уже видно дно» запасов оружия, а союзники США не торопятся с производством.

Немецкая газета Bild опубликовала 3 октября материал о том, что Киев считает недостаточными объёмы и темпы поставок западных вооружений. Украинские власти считают это причиной неудачи контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что поставки вооружения киевскому режиму — это лишь попытка продлить украинский конфликт. В феврале глава российского государства сообщил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине шли ещё до начала спецоперации.