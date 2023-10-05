Липецк, 19 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Арбитражный суд Липецкой области 14 февраля 2023 года планирует рассмотреть иск на более чем 892 млн рублей к АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которое ранее было аффилировано с семьей экс-президента Украины Петра Порошенко. Истцом в деле выступает ООО «Рошен» — российская компания, которой владеет украинское юрлицо, связанное с сыном Порошенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Дело слушает судья Истомина. В споре речь идёт «о взыскании 892 828 786 руб. 80 копеек». Дело касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам займа. Кредиты были выданы в 2014–2019 годы. В этом споре примечательно то, что последние раскрытые бенефициары у компаний — одни и те же лица, которые связаны с семьей Порошенко.

АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в 2016 году (более свежие данные публично не раскрывались) заявляло владельцем более 99% своих акций киевское ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания». Фабрикой на сегодня управляет московское ООО УК «Новые горизонты», учрежденное в апреле 2021 года. Владеет им украинская компания ООО «Танталайз Груп».

В отчёте липецкой фабрики по итогам 2020 года в составе членов совета директоров фабрики фигурировал Вячеслав Москалевский — президент корпорации. Журнал Forbes в 2021 году включил его в топ-100 самых богатых украинцев.

В том же отчёте в качестве члена совета директоров липецкой фабрики фигурировала главный бухгалтер ООО «Рошен» Ольга Пивцаева.

ООО «Рошен» учреждено в Липецкой области в 2005 году и управляется всё той же УК «Новые горизонты», владелец актива — всё то же украинское ООО «Центральное-Европейская кондитерская компания» (94,99% доли), Олег Казаков и липецкая фабрика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко в 2016 году через официальный сайт корпорации Roshen заявлял, что фабрика в Липецкой области была им передана в некий независимый траст. Позднее, в 2019 году, некоторые СМИ сообщали, что бенефициаром ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» стал старший сын экс-президента Украины Алексей Порошенко.

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Напомним, восемь лет в российских арбитражах липецкая фабрика «Рошен» оспаривает требование ФНС РФ о доначислении налогов и сборов на 400 млн рублей.

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