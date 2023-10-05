Степанакерт, 5 октября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, где они ведут круглосуточный мониторинг и осуществляют контроль за движением автомобильного транспорта, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео

Ведомство опубликовало ролик о работе миротворческого контингента РФ в регионе. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня в его зоне ответственности не выявлено.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что Москва поддерживает постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права, а также не допустить кровопролития.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Министерство обороны России проинформировало, что в расположении российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаются более 522 эвакуированных мирных жителя, в том числе 293 ребенка. Кроме того, в ведомстве заявили, что российские военные врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим после взрыва топлива в Степанакерте.

3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе помогли достичь полного прекращения огня в регионе. Он подчеркнул, что это в свою очередь позволило избежать гибели мирных жителей.