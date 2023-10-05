Посёлок Суземка, Брянская область, 5 октября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Украинские военные совершили обстрел посёлка Суземка в Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские террористы обстреляли поселок Суземка, — говорится в его сообшении.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, Богомаз написал, что при обстреле было нарушено энергоснабжение. Он добавил, что на месте находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск в Курской области. В результате атаки одна женщина получила осколочные ранения, которую доставили в Рыльскую центральную районную больницу.

Кроме того, оказались повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в различных частях города. Власти региона также сообщили о найденных в городе неразорвавшихся боеприпасах. Ими занимаются специалисты-взрывотехники.

Помимо этого, ВСУ попытались атаковать Курскую область с применением беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Дроны были обнаружены в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах региона.