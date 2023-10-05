Наступивший 589-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приграничного города Рыльска в Курской области кассетными боеприпасами. Не обошлось без пострадавших.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Как пояснил в своём Telegram-канале 5 октября губернатор региона Роман Старовойт, осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают сапёры», — проинформировал Старовойт, пообещав оказать помощь в ремонте поврежденного имущества.

Ранее глава Курской области известилоб атаке украинских беспилотников на Суджанский, Кореневский и Глушковский районы. В ряде случаев произошли отключения электричества, ремонтные работы уже ведутся.

Тем временем артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала попытку ротации ВСУ в районе Берестового на купянском направлении.

По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, к чередованию на передовых позициях готовилось подразделение 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В этот момент по нему ударила артиллерия мотострелкового полка.

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