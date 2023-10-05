Вашингтон, 5 октября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны, а его поведение отвратительно. Такое заявление сделал 4 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор», — написал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона неоднократно выступал категорически против финансирования Киева и отправки военной техники украинской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-советник Пентагона Макгрегор, главе киевского режима Зеленскому понадобилось несколько месяцев, чтобы совершить обратный переход «из князей в грязи». По мнению эксперта, это стало следствием того, что использование разнообразной западной техники «отважными, но неподготовленными» бойцами украинской армии никак не улучшило их положение на поле боя.

До этого, 30 сентября, Макгрегор призвал власти Украины пойти на мирное соглашение из-за потерь ВСУ. По его словам, Киев должен смириться с актуальным положением вещей. Офицер считает, что потери ВСУ достигли критического уровня. По мнению Макгрегора, «украинская фаза» противостояния подошла к концу и нужен мир.