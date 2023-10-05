Вашингтон, 5 октября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Украина из-за собственных ошибок потеряла поддержку двух своих ключевых союзников — Польши и Словакии, написал обозреватель Петр Косицкий в статье для американского журнала Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он назвал эту ситуацию «поворотным моментом». Обозреватель полагает, что дни «международной солидарности» вокруг Украины сочтены.

Косицкий пояснил, что серьезной проблемой для Киева стала победа на парламентских выборах в Словакии партии «Направление — социальная демократия» (Smer). Он напомнил, что возглавляющий эту политическую силу Роберт Фицо ранее раскритиковал помощь Украине.

Кроме того, автор статьи указал на охлаждение отношений Киева с Варшавой. По словам Косицкого, на позицию Польши повлияли спор с ввозом в Европу украинского зерна, скандал с эсэсовцем Ярославом Гунько в парламенте Канады и резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес польской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Роберт Фицо после победы своей партии заявил, что у Словакии и её населения есть более важные дела, чем помощь Украине. Политик пообещал, что его партия приложит все усилия для скорейшего начала переговоров о мире и урегулирования украинского конфликта.

2 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в ухудшении отношений Киева со Словакией. Эксперт призвал украинские власти немедленно принять меры для исправления этой ситуации во избежание «плохого сценария».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе целый ряд политиков именуются «пророссийскими» только за то, что те склонны отстаивать суверенитет своих стран. Он назвал такую позицию «абсурдом». Вместе с тем Песков добавил, что Россия хотела бы видеть в Словакиибольше опытных политиков.