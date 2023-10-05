Вашингтон, 5 октября, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Совокупные долги сына президента США Хантера Байдена в связи с судебными разбирательствами превысили 10 миллионов долларов. Об этом 4 октября сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Поясняется, что общая сумма складывается из федерального расследования, бракоразводного процесса Хантера Байдена, алиментов, а также инициированных его адвокатами исков против оппонентов. При этом, по данным издания, поиски финансирования до сих пор не дали нужного результата. В частности, инициатива создания специального фонда для оплаты юридических издержек сына Байдена развития не получила.

Как отметил в беседе с телеканалом источник, близкий к Хантеру Байдену, помогать деньгами сыну президента США желающих нет. При этом ожидается, что сумма задолженности будет расти, так как в отношении Хантера Байдена начался ещё один судебный процесс, в котором он обвиняется в незаконном обращении с оружием. Сыну президента вменяют, что он, покупая револьвер Colt Cobra, солгал о том, что не принимает наркотики. Кроме того, Хантера Байдена обвинили в том, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. По этим статьям ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тысяч.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи в США подозревали сына американского президента Хантера Байдена в связях с «сетью секс-торговли людьми» в Восточной Европе, а также в фальсификации чеков для выплат проституткам. Журналисты получили доступ к документу, в котором говорилось, что сын главы Белого дома отправлял деньги лицам, предположительно, причастным к сети восточноевропейской проституции.