Вашингтон, 5 октября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Информацию о слежке, которая якобы ведётся по политическим мотивам за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, опровергло Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».

U.S. Army Агенты ФБР

«Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным», — ответил представитель спецслужбы на вопрос о преследовании сторонников Трампа в связи с предстоящими выборами президента США в 2024 году. Поясняется, что граждане в США защищены первой поправкой к конституции, гарантирующей свободу слова, религии, прессы, собраний и свободу обращаться с жалобами.

При этом в ФБР не отрицают, что преследование возможно, если для него будут веские основания. Кроме того, в ФБР указали, что спецслужбы ведут расследования в отношении тех, кто совершает насилие, либо угрожает насилием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент Соединённых Штатов Америки Трамп призвал американские власти немедленно прекратить поддержку Украины, пока европейские страны не сравнятся с США по объёмам предоставляемых Киеву средств. По оценкам экс-главы государства, суммарные расходы США на поддержку Украины уже превысили 175 миллиардов долларов.