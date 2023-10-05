Фукусима , Япония, 5 октября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Токийская энергетическая компания (ТЕРСО) начала сброс второй партии воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Об этом в четверг, 5 октября, сообщило издание The Japan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Сброс второй партии воды продлится на протяжении 17 дней. В океан попадёт около 7800 тонн содержимого десяти цистерн. Всего до конца марта 2024 года должны состоять ещё две такие процедуры.

Подготовка к сбросу второй партии воды началась ещё два дня назад. Для этого воду со станции разбавили морской в соотношении 1:1200. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше нормы, установленной ТЕРСО (1500 беккерелей на литр).

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель компании-оператора ТЕРСО сообщил, что сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» будет незамедлительно остановлен в случае возникновения аномалий или отклонений от заданных параметров.

Сброс воды с аварийной станции начался 24 августа. Ожидается, что к концу марта 2024 года в океан будет слито более 30 тонн жидкости. При этом в баках на территории АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате цунами в марте 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме-1».