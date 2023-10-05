Купянск, Украина, 5 октября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Танки Западной группировки войск (ЗВО) активно действуют на купянском направлении специальной военной операции (СВО) и поражают цели с закрытых огневых позиций, заявил журналистам командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии с позывным Садко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Поступают задачи от командира, мы выезжаем на позиции, отстреливаемся по координатам с корректировкой целей. В основном сейчас работаем с закрытых позиций», — сказал танкист в беседе с «РИА Новости».

В рамках очередного боевого дежурства экипаж танка получил координаты опорного пункта противника, обнаруженного разведчиками, которые управляют беспилотными летальными аппаратами. После этого танкисты выдвинулись к месту стрельб и успешно ударили по цели.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Минобороны России показало видеозапись, на которой члены экипажа российского танка «Алёша», в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении, рассказали об этой встрече с противником. Один из танкистов заявил, что у его команды это происходит при каждом выезде.

23 августа резидент России Владимир Путин во время празднования в Курске 80-летия победы Красной армии в Курской битве лично вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша». Глава государства отметил, что танкисты, столкнувшись с противником на передовой, совершили невозможное. Он назвал их действия подвигом.