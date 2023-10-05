Киев, 5 октября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Официальные лица Украины обеспокоились из-за отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. Об этом в среду, 4 октября, сообщило издание Politico.

Кевин Маккарти

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — приводит корреспондент Politico Вероника Мелкозерова слова депутата Верховной рады Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Отмечается, что с уходом Кевина Маккарти вся будущая помощь Украине со стороны Соединённых Штатов Америки находится в подвешенном состоянии. Депутат ВР Ярослав Железняк, комментируя отставку спикера палаты представителей США, назвал Украину «заложниками внутренней политики США».

Как передавало ИА Регнум, 3 октября палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки по итогам голосования объявила о решении отправить в отставку спикера Кевина Маккарти. В пользу его отстранения проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Отстранение Маккарти от должности спикера стало первым в истории подобным случаем.

Временным спикером палаты представителей Конгресса США был назначен Патрик Макгенри, представляющий штат Северная Каролина. Его кандидатуру предложил отстранённый Маккарти.