Посёлок городского типа Красный бор, Ленинградская область, 5 октября, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, насмерть сбил скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал 78.ru.

Sergey Korovkin 84 Скоростной электропоезд Сапсан

Уточняется, что поезд прибыл на Московский вокзал в Санкт-Петербурге в 22:03 мск 4 октября с разбитым фонарём и передней частью-«носом».

«Был сильный глухой удар, и я сразу понял — что-то случилось… Побежал, но там уже в истерике бежал и сильно кричал, кто погибший… Я побежал на вокзал и сказал, чтобы вызвать службы», — рассказал один из очевидцев трагедии.

Погибшим оказался молодой 20-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в Красном Бору.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на станции метро «Каширская» Московского метрополитена вечером 12 сентября умер человек. Часть станции оцепили сотрудники полиции.

Также сообщалось, что в августе в Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку. Трагедия произошла около станции Егозово в Ленинск-Кузнецком районе.