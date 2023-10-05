Оттава, 5 октября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Канадские власти до сих пор не дали ответ на ноту посольства России в связи с выступлением в парламенте украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция». Об этом в среду, 4 октября, сообщил агентству ТАСС российский посол в Оттаве Олег Степанов.

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«Нет», — ответил дипломат на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

Ранее российский посол заявлял, что после чествования в канадском парламенте 98-летнего Ярослава Хунки Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил в приглашении в парламент страны украинского эсэсовца спикера палаты общин Энтони Роту. По словам Трюдо, ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении и чествовании. Позднее он пообещал принести публичные извинения за произошедший инцидент.

27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Себастиан Фишер на брифинге в Берлине назвал неприемлемым инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Хунки.