Москва, 5 октября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько дел в отношении представителей независимых автозаправочных станций (АЗС) и нефтебаз из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте российского правительства.

Fas.gov.ru ФАС России

Их открыли после провидения проверки деятельности соответствующих организаций. В начале сентября ФАС анонсировала проверки в регионах, которые касались обоснованности цен при мелкооптовой продаже бензина и дизельного топлива.

Региональные подразделения должны были изучить всю цепочку ценообразования, начиная от закупки на нефтеперерабатывающем заводе и заканчивая продажей конечному потребителю.

Как сообщало ИА Регнум 31 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что цены на бензин и потребительские товары в России связаны с инфляционными процессами. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России своевременно не отреагировало на изменения на мировом рынке, связанные с ростом цен на нефть, однако в настоящее время в целом удалось договориться с производителями о дальнейших действиях.

С 21 сентября власти России запретили вывоз из страны бензина и дизеля, чтобы бороться с серым экспортом моторного топлива и увеличить предложение на внутреннем рынке, что должно помочь снизить стоимость горючего. 29 сентября ФАС проинформировала, что возбудила пять дел из-за завышения цен на топливо в Белгородской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае, Краснодаре и Дагестане.