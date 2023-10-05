Оттава, 5 октября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Извинения за представление в 1987 году к высшей государственной награде Орден Канады бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина принёс офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Об этом 4 октября сообщила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре телеканалу CTV News.

Иван Шилов ИА Регнум Офицер СС, Канада

«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», — заявила Сантерре.

В 2017-м решение о представлении Саварина к награде было отменено в связи с его смертью, так как членство в ордене действует только при жизни лауреата.

Уточняется, что Саварин был ректором Университета Альберты и лидером «Всемирного конгресса украинцев» (организация, признанная в РФ нежелательной). Его номинировали на Орден Канады «за продвижение мультикультурализма». При этом Саварин служил в дивизии СС «Галичина», а затем вынужденно бежал в Канаду, как и скандально известный украинский эсэсовец Ярослав Хунка (Гунька).

Подробности биографии Саварина вскрылись в ходе расследования американского издания Forward, разбирающего темы, актуальные для еврейской общины. Именно это общество одними из первых опубликовали факты военного прошлого бывшего эсэсовца Ярослава Хунки, которого чествовали в канадском парламенте как борца против русских.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте смотрится жалко. Как указал Лавров, Трюдо, как и спикер парламента Канады Энтони Рота, знал, что чествует нациста.

Трюдо 27 сентября заявил, что дипмиссия направила главе киевского режимаВладимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться Трюдо не стал. После этого скандала спикер канадского парламента Рота принял решение уйти с поста.