Вашингтон, 5 октября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во второй раз за три последние года не попал в список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным Forbes, за последний год состояние Трампа сократилось на 600 миллионов долларов, до 2,6 миллиарда долларов. Таким образом, экс-президенту США не хватило порядка 300 миллионов долларов для того, чтобы войти рейтинг 400 богатейших американцев.

Одной из главных причин финансовых потерь Дональда Трампа журнал назвал социальную сеть Truth Social, 90% акций которой принадлежат экс-главе Белого дома. За последний год оценочная стоимость соцсети упала с 730 миллионов долларов до менее чем 100 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших западных компаний в России. На основе данных по выручке рейтинг возглавила французская строительная компания «Леруа Мерлен». Также в список вошли японская JT Group и американская Philip Morris International. За последний год количество китайский компаний на российском рынке увеличилось. В рейтинг попали шесть компаний.