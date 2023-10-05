Киев, 5 октября, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области на Украине. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в момент взрывов в обеих областях, согласно данным онлайн-ресурса украинского министерства трансформации, была объявлена воздушная тревога.

Звуки взрывов слышны в Миргороде и в Кропивницком, жителям настоятельно рекомендуют пройти в укрытия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Кривом Роге в Днепропетровской области утром 4 октября прогремели взрывы. Об этом написал глава администрации города Александр Вилкул. На момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги.