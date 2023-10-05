В Сети призвали отправить Байдена в тюрьму из-за слов об Украине
Пользователи соцсети X осудили Байдена за заявление об Украине
Вашингтон, 5 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена об обсуждении Вашингтоном со своими союзниками вопроса поддержки Украины вызвало шквал критики со стороны пользователей социальной сети X (бывший Twitter).
Так, Tammie McDonald написала, что что американцы против того, чтобы их деньги направлялись Киеву и призвала остановить «это безумие». Её мнение поддержал пользователь S. Ess.
Он отметил, что Байден использует средства, которые были заработаны «тяжким трудом» налогоплательщиков. Другой пользователь — Frank Floyd — посоветовал главе Белого дома уйти в отставку.
Среди комментаторов нашёлся и тот, кто потребовал отправить Байдена в тюрьму.
«Ты должен быть за решеткой вместе со всеми своими предшественниками», — посчитал пользователь The Appalachian Podcast.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Джо Байден проинформировал, что намерен выступить с программной речью о важности продолжения финансовой поддержки Украины. Президент выразил уверенность в том, что Белому дому удастся найти средства на эти цели даже, если Конгресс США откажется поддержать дальнейшее финансирование Киева.
4 октября Чикагский совет по международным отношениям опубликовал результаты своего опроса, посвящённого военной помощи США Украине. В рамках исследования выяснилось, что 45% респондентов считают её поддержку Киева неоправданной.
Кроме того, треть участников опроса считают, что американские власти уделяют украинскому конфликту чрезмерное внимание.