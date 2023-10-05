Вашингтон, 5 октября, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Политический раскол в США свидетельствует об успехе российского подхода к внешней политике, а не о «спецоперации Путина», о которой заявила экс-госсекретарь Хилари Клинтон. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Если вы услышите, что кто-то винит Путина [за политический раскол в США — ред.], то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего», — сказал Риттер.

Аналитик подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки стали жертвой рационального подхода, который Российская Федерация избрала для решения международных проблем. Он также указал, что модель внешней политики Москвы существенно отличается от вашингтонской, в которой слепо продавливается своя линия и игнорируются интересы народа.

Как передавало ИА Регнум, ранее Хилари Клинтон в интервью телеканалу PBS News заявила, что президент России Владимир Путин оказал влияние на американское сообщество. Это привело к «подрыву демократических устоев» и склонению ряда политических лиц в свою сторону. При этом она отметила, что большинство членов Конгресса США всё так же выступают за продолжение поддержки Украины.