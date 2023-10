Лондон, 5 октября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Дерево Робин Гуда, спиленное в Великобритании, при падении повредило построенный римлянами вал Адриана — оборонительное сооружение, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 4 октября пишет издание Times.

Hans Платан

Комиссия по историческим зданиям и памятникам Великобритании, занимающаяся сохранением исторического наследия в стране, направила к месту падения самого известного в Великобритании дерева специалиста для оценки ущерба. Уточняется, что предварительная проверка выявила незначительные повреждения стены, однако точная оценка станет возможна после того, как дерево уберут с места падения.

Платан Сикамор-Гэп, широко известный как «дерево Робин Гуда», находился в национальном парке Нортумберленд на северо-востоке Англии. В ночь на 28 сентября его спилили бензопилой неизвестные злоумышленники. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. После расследования сотрудники полиции задержали бывшего лесоруба и подростка 16-ти лет. Подросток начал активно сотрудничать со следствием, мотивы его поступка не раскрываются.

300-летний платан Сикамор-Гэп получил широкую известность после выхода в 19 991 году фильма «Робин Гуд: Принц воров». Возле этого дерева происходит встреча главного героя с антагонистом Гаем Гисборном. Кроме того, платан стал «героем» видеоклипа канадского музыканта Брайана Адамса, написавшего главную композицию саундтрека к фильму. Сингл «(Everything I Do) I Do It for You» получил премию «Оскар» как лучшая музыка к фильму.

