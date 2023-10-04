Москва, 5 октября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Цены на нефть в мире снижаются более чем на 5%, а стоимость марки Brent впервые с 31 августа упала ниже $86 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, цена декабрьских фьючерсов на указанную марку уменьшилась до $85,98 (на 5,43%) за баррель, а ноябрьских фьючерсов на марку WTI — до 84,34 (на 5,47%).

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчёт, в котором говорилось, что по итогам июля Россия получила от экспорта нефти и нефтепродуктов максимальный с ноября 2022 года доход в размере $15,3 млрд. При этом поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж остались на уровне 7,3 млн баррелей в сутки.

30 августа вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь. Он уточнил, что всё будет зависеть от ситуации на рынках.

2 сентября заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что Саудовская Аравия в октябре может продолжить добровольное сокращение добычи нефти с 1 млн до 0,8–0,9 млн баррелей в сутки. Он добавил, что резкого роста спроса на нефть в мире в ближайшие месяцы не прогнозируется.